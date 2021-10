L’Ue discute di estremismo di destra | Ecr-FdI | «Surreale | si vuole colpire il primo partito d’Italia»

Leggi su secoloditalia

(Di mercoledì 20 ottobre 2021) Ennesima campagna di odio da parte della sinistra. In sessione plenaria il Parlamento europeo a Strasburgodell’aumento dell’die del razzismo in Europa (alla luce dei recenti eventi di Roma). Un dibattito fortemente voluto dal Pd a pochi giorni dai ballottaggi. «Quello che discutiamo oggi è un dibattito tanto assurdo quantoa cominciare dal titolo totalmente fuorviante», dice il copresidente del gruppo Ecr-FdI al Parlamento europeo, Raffaele Fitto. «E questo è dimostrato da fatti e valutazioni oggettive – prosegue nel suo intervento – dettati da un’analisi obiettiva di quello che è successo in Italia nelle ultime settimane, ma anche da una attenta lettura delle informative e dei report di Europol sulle azioni violente e terroristiche nel, secondo le quali il ...