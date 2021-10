Lucilla Boari: chi è la fidanzata Sanne de Laat: “Ho avuto coraggio per farlo in tv” (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Lucilla è una arciera italiana nata a Mantova il 24 marzo del 1997, sotto il segno zodiacale dell’Ariete. Ha dunque 24 anni e tira con l’arco da quando ne aveva 7. L’arciera ha rappresentato l’Italia ai Giochi olimpici di Rio de Janeiro 2016, classificandosi al quarto posto nella prova a squadre insieme a Claudia Mandia e Guendalina Sartori. Le tre arciere raggiunsero il miglior risultato di sempre per la selezione femminile dell’Italia. Lucilla gareggia per la società sportiva Arcieri Gonzaga. I suoi allenatori sono Matteo Bisiani e Wietse van Alten. Dal 2018 fa parte delle Fiamme Oro, il gruppo sportivo della Polizia di Stato. Nel 2021 ha partecipato ai Giochi olimpici di Tokyo 2020 e ha vinto la medaglia di bronzo nell’individuale femminile. Con questo bronzo Lucilla è diventata la prima arciera italiana a vincere una ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 20 ottobre 2021)è una arciera italiana nata a Mantova il 24 marzo del 1997, sotto il segno zodiacale dell’Ariete. Ha dunque 24 anni e tira con l’arco da quando ne aveva 7. L’arciera ha rappresentato l’Italia ai Giochi olimpici di Rio de Janeiro 2016, classificandosi al quarto posto nella prova a squadre insieme a Claudia Mandia e Guendalina Sartori. Le tre arciere raggiunsero il miglior risultato di sempre per la selezione femminile dell’Italia.gareggia per la società sportiva Arcieri Gonzaga. I suoi allenatori sono Matteo Bisiani e Wietse van Alten. Dal 2018 fa parte delle Fiamme Oro, il gruppo sportivo della Polizia di Stato. Nel 2021 ha partecipato ai Giochi olimpici di Tokyo 2020 e ha vinto la medaglia di bronzo nell’individuale femminile. Con questo bronzoè diventata la prima arciera italiana a vincere una ...

