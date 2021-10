Luce dei tuoi occhi quinta puntata: trama e anticipazioni 20 ottobre 2021 (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Luce DEI tuoi occhi quinta puntata. Torna in prima serata su Canale 5 mercoledì 20 ottobre 2021 la nuova fiction con protagonisti Anna Valle e Giuseppe Zeno. Di seguito trama e anticipazioni della puntata. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING Luce dei tuoi occhi quinta puntata. Nella lettera, Luigi ha confessato di avere investito Valentina con l’auto di Enrico. Dopo il funerale, Luca chiede ad Emma ed Enrico di nasconderlo fino a quando riuscirà a dimostrare la propria innocenza. Intanto, messo alle strette, Fontana confessa ad Enrico ed Emma di aver “comprato” Martina: ma non ha ucciso Luigi e non sa se Martina sia Alice. ... Leggi su cubemagazine (Di mercoledì 20 ottobre 2021)DEI. Torna in prima serata su Canale 5 mercoledì 20la nuova fiction con protagonisti Anna Valle e Giuseppe Zeno. Di seguitodella. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMINGdei. Nella lettera, Luigi ha confessato di avere investito Valentina con l’auto di Enrico. Dopo il funerale, Luca chiede ad Emma ed Enrico di nasconderlo fino a quando riuscirà a dimostrare la propria innocenza. Intanto, messo alle strette, Fontana confessa ad Enrico ed Emma di aver “comprato” Martina: ma non ha ucciso Luigi e non sa se Martina sia Alice. ...

