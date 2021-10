Luce dei tuoi occhi: anticipazioni ultima puntata (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Luce dei tuoi occhi: ecco cosa succederà nell’ultima avvincente puntata in onda mercoledì prossimo, 27 ottobre 2021 Luce dei tuoi occhi: mercoledì 27 ottobre 2021 alle 21:30 su Canale 5 andrà in onda l’ultima avvincente puntata con Anna Valle e Giuseppe Zeno. Tutti i nodi sono quasi venuti al pettine e finalmente scopriremo cosa è successo sedici anni prima, la notte in cui Emma ha “perso” sua figlia Alice. A Vicenza c’era un vero e proprio traffico di bambini e anche la nota ballerina ne è rimasta vittima. Ma chi era complice oltre a Luigi e il dottore dell’ospedale? Sono ancora molte le domande per ricostruire tutto. Senza dimenticare la domanda più importante: chi è davvero Alice? puntata ... Leggi su zon (Di mercoledì 20 ottobre 2021)dei: ecco cosa succederà nell’avvincentein onda mercoledì prossimo, 27 ottobre 2021dei: mercoledì 27 ottobre 2021 alle 21:30 su Canale 5 andrà in onda l’avvincentecon Anna Valle e Giuseppe Zeno. Tutti i nodi sono quasi venuti al pettine e finalmente scopriremo cosa è successo sedici anni prima, la notte in cui Emma ha “perso” sua figlia Alice. A Vicenza c’era un vero e proprio traffico di bambini e anche la nota ballerina ne è rimasta vittima. Ma chi era complice oltre a Luigi e il dottore dell’ospedale? Sono ancora molte le domande per ricostruire tutto. Senza dimenticare la domanda più importante: chi è davvero Alice?...

Advertising

TgLa7 : Il rispetto dello stato di diritto entra ufficialmente nell'agenda del vertice dei leader Ue, alla luce degli svilu… - IlContiAndrea : #AnnaValle è la mia Miss Italia preferita nonché una delle attrici che stimo. 'Non frequento i salotti e vivo in pr… - QuiMediaset_it : Siete pronti per il penultimo appuntamento con la serie #LuceDeiTuoiOcchi? In prima serata su #Canale5… - SoccorsaChiara : RT @kit960: La divisione è conclusa. Poveri contro poveri. Ci stanno annientando sotto ogni aspetto e cosa facciamo? Ci 'scanniamo' tra di… - 95_addicted : RT @FQMagazineit: Anna Valle a FQMagazine: “Sono molto più rock di quello che si pensa e non vedo l’ora che sia giugno per vedere i Metalli… -