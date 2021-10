Luce dei Tuoi Occhi: anticipazioni ultima puntata di mercoledì 27 ottobre 2021 (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Luce dei Tuoi Occhi - Anna Valle e Giuseppe Zeno E’ Fabrizio Costa il regista di Luce dei Tuoi Occhi, la nuova fiction di Canale 5 prodotta da RTI con Banijay Studios e scritta da Eleonora Fiorini e Davide Sala. Con alle spalle diversi prodotti televisivi, tra i quali Don Matteo, Rosso San Valentino, Scomparsa e numerosi titoli della serie Purché Finisca Bene, Costa dirige stavolta le sei prime serate che racconteranno la storia di Emma (Anna Valle), il suo incontro con Enrico (Giuseppe Zeno) e la disperata ricerca della figlia che credeva perduta. A seguire tutte le anticipazioni, aggiornate di episodio in episodio. Luce dei Tuoi Occhi: anticipazioni sesta ed ultima ... Leggi su davidemaggio (Di mercoledì 20 ottobre 2021)dei- Anna Valle e Giuseppe Zeno E’ Fabrizio Costa il regista didei, la nuova fiction di Canale 5 prodotta da RTI con Banijay Studios e scritta da Eleonora Fiorini e Davide Sala. Con alle spalle diversi prodotti televisivi, tra i quali Don Matteo, Rosso San Valentino, Scomparsa e numerosi titoli della serie Purché Finisca Bene, Costa dirige stavolta le sei prime serate che racconteranno la storia di Emma (Anna Valle), il suo incontro con Enrico (Giuseppe Zeno) e la disperata ricerca della figlia che credeva perduta. A seguire tutte le, aggiornate di episodio in episodio.deisesta ed...

Advertising

TgLa7 : Il rispetto dello stato di diritto entra ufficialmente nell'agenda del vertice dei leader Ue, alla luce degli svilu… - IlContiAndrea : #AnnaValle è la mia Miss Italia preferita nonché una delle attrici che stimo. 'Non frequento i salotti e vivo in pr… - QuiMediaset_it : Siete pronti per il penultimo appuntamento con la serie #LuceDeiTuoiOcchi? In prima serata su #Canale5… - GmFabrizio : RT @fraversion: ho intervistato Anna Valle. Non c'è nemmeno mezza domanda su Miss Italia, ma molto sul suo lato rock: va a fare i corsi di… - fanpage : #LuceDeiTuoiOcchi, le anticipazioni dell'ultima puntata -