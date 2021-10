Luca Argentero, il dramma dell’ex moglie finita in coma: ecco oggi come sta (Di mercoledì 20 ottobre 2021) L’ex moglie di Luca Argentero se l’è vista davvero brutta, al punto da essere finita in coma. Scopriamo insieme come sta al giorno d’oggi Quello che al giorno d’oggi è considerato uno degli attori più talentuosi del panorama italiano, ha esordito nel mondo dello spettacolo prendendo parte alla terza edizione del Grande Fratello. Mentre L'articolo proviene da CheSuccede.it. Leggi su chesuccede (Di mercoledì 20 ottobre 2021) L’exdise l’è vista davvero brutta, al punto da esserein. Scopriamo insiemesta al giorno d’Quello che al giorno d’è considerato uno degli attori più talentuosi del panorama italiano, ha esordito nel mondo dello spettacolo prendendo parte alla terza edizione del Grande Fratello. Mentre L'articolo proviene da CheSuccede.it.

Advertising

meltingblonde : Questa pubblicità con Luca Argentero comunque me la tatuerei in fronte per quanto è bello???? #uominiedonne - Cris_quella : Oh, mai che Luca Argentero mi faccia un caffè quando ne ho voglia ?? - AndreaOMasali : RT @VanityFairIt: «C’erano un torinese, un romano e un turco-romano…», inizia come una barzelletta la didascalia a questa foto subito viral… - SilvioG92 : @emorgan68 in fondo i tempi dei Luca Argentero sconosciuti credo che non ci saranno mai più .. alla fine l'ultimo g… - PDUmorista : Anni di lotte femministe e rivendicazioni per la parità dei sessi e poi basta che Luca Argentero offra un caffè Per… -

Ultime Notizie dalla rete : Luca Argentero Fino all'ultimo battito, le anticipazioni delle nuove puntate della fiction La fiction si affianca al successo di altre storie a tema medico come Doc - Nelle tue mani con Luca Argentero (ne avevamo parlato qui ). Serie tv medical: i titoli da vedere vai alla gallery LE ...

Inchiesta loggia Ungheria: Verdini indagato a Perugia Ha inviato una foto del piccolo insanguinato al padre Luca Argentero e Cristina Marino sposi in sidecar a Città della Pieve Perugia, rintracciato e arrestato l'ergastolano evaso dal carcere: la fuga ...

La comunicazione del caffè oggi, da Brad Pitt a Luca Argentero Elle Decor Fino all’ultimo battito, le anticipazioni delle nuove puntate della fiction Prosegue l’appuntamento televisivo con la fiction medical Fino all’ultimo battito con l’attore Marco Bocci.

Il passaparolaccia con Rocío Muñoz Morales Giuseppe Conte, Rocco Siffredi, Luca Argentero, Fedez, Riccardo Scamarcio, Terence Hill, Gabriel Garko e Carlo Conti. Otto persone con cui Rocío Muñoz Morales ha condiviso momenti della sua vita. Qual ...

La fiction si affianca al successo di altre storie a tema medico come Doc - Nelle tue mani con(ne avevamo parlato qui ). Serie tv medical: i titoli da vedere vai alla gallery LE ...Ha inviato una foto del piccolo insanguinato al padree Cristina Marino sposi in sidecar a Città della Pieve Perugia, rintracciato e arrestato l'ergastolano evaso dal carcere: la fuga ...Prosegue l’appuntamento televisivo con la fiction medical Fino all’ultimo battito con l’attore Marco Bocci.Giuseppe Conte, Rocco Siffredi, Luca Argentero, Fedez, Riccardo Scamarcio, Terence Hill, Gabriel Garko e Carlo Conti. Otto persone con cui Rocío Muñoz Morales ha condiviso momenti della sua vita. Qual ...