Lozano-Spalletti | faccia faccia nello spogliatoio Ecco cosa è successo

(Di mercoledì 20 ottobre 2021). Il caso lampo è stato immediatamente risolto. Il Napoli in questo momento non ammette distrazioni. NAPOLI,SI SONO CHIARITI Il Napoli divola in serie A, la squadra azzurra ha totalizzato otto vittorie su otto partite e non ha alcuna intenzione di fermarsi. Prima della sfida con la Roma di José Mourinho c’è la parentesi Europea con il Legia Varsavia. La partita di Europa league potrebbe permettere a Victor Osimhen di rifiatare e potrebbe essere anche una buona occasione di riscatto per Hirving, uscito arrabbiato nella sfida contro il Torino.ha voluto confrontarsi con l’attaccante ...

...e Petagna dal primo minuto. PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI Non solo Juventus - Roma, arriva un'altra accusa pesante per Orsato Adani: "Quello tra il Napoli e...Nessun casodopo il Torino, tutto chiarito conche domani lo lancia titolare in Europa League.Luciano Spalletti, mister del Napoli, ha preso una decisione in vista della partita degli azzurri di Europa League contro il League. Hirving Lozano, lo ricordiamo, era stato sostituito dopo 29 minuti ...La Gazzetta dello Sport esalta il lavoro del tecnico Luciano Spalletti, fatto con gli azzurri: "E Spalletti non solo ha valorizzato i singoli, ma ha dato al tutto un senso con soluzioni tecnico-tattic ...