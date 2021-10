Love is in the air, trama 20 ottobre: Eda e Ceren ai ferri corti (Di mercoledì 20 ottobre 2021) L'amicizia di Eda e Ceren sarà sotto i riflettori a Love is in the air, come svela la trama di oggi, mercoledì 20 ottobre. Le due ragazze, infatti, saranno sempre più distanti e un'azione dell'avvocatessa farà infuriare la Yildiz. Intanto, Aydan sarà convinta di aver ucciso Alexander e, insieme ad Ayfer, cercherà di capire come agire per eludere i controlli della polizia e non essere scoperta. Selin, intanto, insieme a Deniz andrà alla ricerca di Eda e Serkan e li troverà abbracciati e addormentati in una baita disabitata. La Atakan, poco prima, era felice e raggiante per la festa a sorpresa organizza per lei dal fidanzato, ma ad un certo punto, Eda ha abbandonato la sala e si è persa nella neve. Melo, preoccupata, ha dato l'allarme e sono tutti corsi a cercarla lasciando Selin da sola davanti alla torta. A quel ... Leggi su tvpertutti (Di mercoledì 20 ottobre 2021) L'amicizia di Eda esarà sotto i riflettori ais in the air, come svela ladi oggi, mercoledì 20. Le due ragazze, infatti, saranno sempre più distanti e un'azione dell'avvocatessa farà infuriare la Yildiz. Intanto, Aydan sarà convinta di aver ucciso Alexander e, insieme ad Ayfer, cercherà di capire come agire per eludere i controlli della polizia e non essere scoperta. Selin, intanto, insieme a Deniz andrà alla ricerca di Eda e Serkan e li troverà abbracciati e addormentati in una baita disabitata. La Atakan, poco prima, era felice e raggiante per la festa a sorpresa organizza per lei dal fidanzato, ma ad un certo punto, Eda ha abbandonato la sala e si è persa nella neve. Melo, preoccupata, ha dato l'allarme e sono tutti corsi a cercarla lasciando Selin da sola davanti alla torta. A quel ...

