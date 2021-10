Love is in the air, anticipazioni oggi 20 ottobre: Eda delusa da Serkan (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Love is in the Air, anticipazioni oggi mercoledì 20 ottobre di Love is in the Air, primo appuntamento della settimana in onda con la variazione di orario, intorno alle 16.50. Che accadrà oggi ai due protagonisti, Serkan ed Eda, della soap opera ambientata a Istanbul? Selin si infuria quando, insieme a Deniz, trova Eda e Serkan addormentati abbracciati. Il giorno dopo il Bolat annuncia che cederà alla sua fidanzata il 5% delle sue azioni. Eda rimane senza parole e si arrabbia pure con Ceren. Love is in the Air va in onda su Canale 5 dopo Uomini e Donne e Amici di Maria De Filippi e la striscia del GF Vip, intorno alle 16.50. Che cosa accadrà oggi mercoledì 20 ottobre ai due protagonisti della ... Leggi su piusanipiubelli (Di mercoledì 20 ottobre 2021)is in the Air,mercoledì 20diis in the Air, primo appuntamento della settimana in onda con la variazione di orario, intorno alle 16.50. Che accadràai due protagonisti,ed Eda, della soap opera ambientata a Istanbul? Selin si infuria quando, insieme a Deniz, trova Eda eaddormentati abbracciati. Il giorno dopo il Bolat annuncia che cederà alla sua fidanzata il 5% delle sue azioni. Eda rimane senza parole e si arrabbia pure con Ceren.is in the Air va in onda su Canale 5 dopo Uomini e Donne e Amici di Maria De Filippi e la striscia del GF Vip, intorno alle 16.50. Che cosa accadràmercoledì 20ai due protagonisti della ...

