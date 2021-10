Love is in the air, anticipazioni 21 ottobre: Serkan confessa, ama Eda (Di mercoledì 20 ottobre 2021) anticipazioni Love is in the Air: prossima puntata giovedì 21 ottobre. Serkan confessa di amare ancora Eda, intanto Engin e Piril… Eda e Serkan passano la notte insiemeLa festa di compleanno di Selin ha avuto risvolti inaspettati. Eda aveva lasciato l’hotel in preda alla delusione, per poi perdersi nella neve alla ricerca della collana con l’anello che le aveva regalato Serkan. Proprio il Bolat riesce a trovarla e la porta in braccio fino a una baita poco distante: Eda ha un dolore alla gamba e non riesce a camminare. I due passano un momento molto romantico e intimo. Serkan chiede com’era il loro amore, ancora una volta è interessato a capire e comprendere il sentimento che provava. Eppure Eda adesso ha rinunciato a quell’amore per sposare Deniz. ... Leggi su vesuvius (Di mercoledì 20 ottobre 2021)is in the Air: prossima puntata giovedì 21di amare ancora Eda, intanto Engin e Piril… Eda epassano la notte insiemeLa festa di compleanno di Selin ha avuto risvolti inaspettati. Eda aveva lasciato l’hotel in preda alla delusione, per poi perdersi nella neve alla ricerca della collana con l’anello che le aveva regalato. Proprio il Bolat riesce a trovarla e la porta in braccio fino a una baita poco distante: Eda ha un dolore alla gamba e non riesce a camminare. I due passano un momento molto romantico e intimo.chiede com’era il loro amore, ancora una volta è interessato a capire e comprendere il sentimento che provava. Eppure Eda adesso ha rinunciato a quell’amore per sposare Deniz. ...

