Love is in the air anticipazioni 21 ottobre 2021, Serkan confessa: è ancora innamorato di Eda! (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Love is in the air torna domani, giovedì 21 ottobre 2021, su Canale 5 alle 16:30 con la nuova puntata: Serkan confessa a Engin di amare ancora follemente Eda. Love is in the air torna domani, giovedì 21 ottobre 2021, su Canale 5 alle 16:30 con una nuova puntata. Le anticipazioni sono all'insegna del romanticismo: Serkan infatti deve ammettere di amare Eda alla follia. Piril è incinta e gli ormoni della gravidanza le causano continui cambiamenti d'umore che mettono a dura prova la pazienza di Engin che, però, riesce sempre a ricondurla alla ragione. Serkan ha ceduto parte delle sue azioni a Selin, provocando il disappunto di Eda, che ha visto, per la medesima ragione, anche incrinare il ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 20 ottobre 2021)is in the air torna domani, giovedì 21, su Canale 5 alle 16:30 con la nuova puntata:a Engin di amarefollemente Eda.is in the air torna domani, giovedì 21, su Canale 5 alle 16:30 con una nuova puntata. Lesono all'insegna del romanticismo:infatti deve ammettere di amare Eda alla follia. Piril è incinta e gli ormoni della gravidanza le causano continui cambiamenti d'umore che mettono a dura prova la pazienza di Engin che, però, riesce sempre a ricondurla alla ragione.ha ceduto parte delle sue azioni a Selin, provocando il disappunto di Eda, che ha visto, per la medesima ragione, anche incrinare il ...

Advertising

RadioRF101 : #NowPlaying Buon Viaggio (Share The Love) - CESARE CREMONINI @Radiorf101 #RF101 - PalmiraWorld : Ahahahahahahahahahha! Ha rifiutato l’Oldie Award…. Love the Queen! ?? - jyujaen : @WE_THE_BOYZ JDJSJSJSKSSHSHSJSG I LOVE UUUUU - auroritaboreaI : ELA SABE QUE É ARTISTA AURORA GIVING IN TO THE LOVE MUSIC VIDEO - ParliamoDiNews : Anticipazioni Love is in the air: SERKAN, c`è qualcosa che lui ancora non sa | Seconda stagione #anticipazioni… -