Lorella Boccia mamma E finalmente si scopre il nome della bambina

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 20 ottobre 2021)è diventata. Poco fa l’annuncio a mezzo Instagram dell’ex ballerina professionista di Amici di Maria De Filippi, che in tutti questi mesi ha aggiornato i fan sull’avanzaregravidanza. Si sapeva che lei e il marito Niccolò Presta avrebbero appeso un fiocco rosa alla porta, ma ilè rimasto top secret fino all’ultimo. Si è saputo solo oggi, 20 ottobre 2021, giorno in cui la piccola è venuta al mondo.non condivide però la fotosua prima figlia, ma pubblica uno scatto che la ritrae felice ed emozionata tra le braccia del marito. Il post è stato subito preso d’assalto dai fan e ovviamente non mancano i messaggi di affetto da parte dei suoi colleghi. Tra i primi a congratularsi con i neo genitori ...