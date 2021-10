Lorella Boccia è diventata mamma: il nome scelto per la prima figlia (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Nata la figlia di Lorella Boccia e Niccolò Presta Lorella Boccia e il marito Niccolò Presta sono diventati genitori. L’annuncio della gravidanza era stato fatto a maggio di quest’anno quando lei era stata ospite a Verissimo. E proprio in quel periodo andò anche in una puntata del Serale di Amici, programma che l’ha resa celebre. L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Nata ladie Niccolò Prestae il marito Niccolò Presta sono diventati genitori. L’annuncio della gravidanza era stato fatto a maggio di quest’anno quando lei era stata ospite a Verissimo. E proprio in quel periodo andò anche in una puntata del Serale di Amici, programma che l’ha resa celebre. L'articolo proviene da Novella 2000.

