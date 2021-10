Lorella Boccia diventata mamma | le foto

Advertising

ederica5 : Sto leggendo i vostri commenti sui figli di Lorella Boccia e Paola Turani e ho una cosa da dire: Non è necessario… - livelifeVale : RT @shouldenvyuss: lorella boccia ha partorito?????? - livelifeVale : RT @creeestina: Anche Lorella Boccia ha finalmente portato a termine la sua gravidanza da 65 settimane È così minuscola lei ?? https://t.co… - livelifeVale : RT @sangioegiusupp: è nata anche la bimba di lorella boccia???? - peppe844 : RT @perchetendenza: 'Lorella Boccia': Perché è nata la sua primogenita Luce Althea -

Ultime Notizie dalla rete : Lorella Boccia

e Niccolò Presta sono diventati genitori . La ballerina e conduttrice campana ha annunciato ai suoi follower la nascita della sua bambina, rivelando anche il nome della primogenita ...è diventata mamma . Lei e il marito Niccolò Presta hanno annunciato l'arrivo della loro prima figlia . Per la piccola, i due neogenitori hanno scelto un nome speciale per la piccola, ...Nelle scorse ore la bellissima ballerina Lorella Boccia è diventata mamma del suo primo figlio. La 29enne ha dato alla luca la piccola Luce Athea ...Dalla scintilla nel dietro le quinte di "Ciao Darwin" fino ad essere genitori: la ballerina ed il marito Niccolò Presta hanno svelato il nome della bambina via social ...