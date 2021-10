Loggia Ungheria, Verdini indagato a Perugia per violazione della legge Anselmi. L’inchiesta è nata dalle dichiarazioni di Amara (Di mercoledì 20 ottobre 2021) L’ex senatore Denis Verdini (nella foto) è indagato dalla Procura di Perugia nell’ambito dell’indagine sulla presunta Loggia segreta Ungheria (leggi l’articolo). Verdini, secondo quanto riferiscono Il Fatto Quotidiano e l’Ansa, è accusato di violazione della legge Anselmi sulle associazioni segrete. L’ex senatore di Forza Italia e poi di Ala, sempre secondo quanto si è appreso, sarà sentito dai pm del capoluogo umbro nei prossimi giorni. L’indagine, avviata dalla Procura guidata da Raffaele Cantone, sarebbe nata in seguito alle dichiarazioni dell’avvocato Piero Amara (leggi l’articolo) e Verdini non sarebbe l’unico indagato a cui è ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 20 ottobre 2021) L’ex senatore Denis(nella foto) èdalla Procura dinell’ambito dell’indagine sulla presuntasegreta(leggi l’articolo)., secondo quanto riferiscono Il Fatto Quotidiano e l’Ansa, è accusato disulle associazioni segrete. L’ex senatore di Forza Italia e poi di Ala, sempre secondo quanto si è appreso, sarà sentito dai pm del capoluogo umbro nei prossimi giorni. L’indagine, avviata dalla Procura guidata da Raffaele Cantone, sarebbein seguito alledell’avvocato Piero(leggi l’articolo) enon sarebbe l’unicoa cui è ...

Advertising

fattoquotidiano : Denis Verdini è indagato per violazione della legge Anselmi sulle associazioni segrete [di Antonio Massari] - Affaritaliani : Loggia Ungheria, Verdini indagato. 'Violazione legge su associazioni segrete' - reportrai3 : Chi sono i membri della Loggia Ungheria e che ruolo hanno giocato all'interno di politica e magistratura? Le nuov… - EraldoFR : Storia breve della presunta 'Loggia Ungheria' nata per condizionare le nomine in magistratura - fcolarieti : Loggia Ungheria, Verdini indagato a Perugia per violazione della legge Anselmi. L’inchiesta è nata dalle dichiarazi… -