Locatelli | “Oggi sono punti fondamentali Dobbiamo continuare così e cercare di vincere”

(Di mercoledì 20 ottobre 2021) Manuel, centrocampista bianconero, ha parlato ai microfoni di Prime Video prima di Zenit-Juve: “La cosa più importante è sempre la squadra ma, come ha detto il mister, è un attimo cadere.diperché”. Chi ti aiuta di più?“fortunato perchè ho condiviso un’emozione forte con diversi giocatori bianconeri. Devo dire però che Chiellini e Bonucci mi danno una mano, ma tutto il gruppo è fantastico”. Foto: Twitter Juventus L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Il centrocampista della Juventus, Manuel Locatelli, ha parlato del match con lo Zenit poco prima del calcio d'inizio: 'La mia posizione giusta la conosce il mister, io cerco di fare sempre del mio meg ...Manuel Locatelli, nel pre partita di Zenit Juve, ha avuto modo di parlare anche del rapporto con Chiellini e Bonucci Manuel Locatelli, ai microfoni di Amazon Prime Video, ha parlato anche di Bonucci e ...