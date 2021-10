L'obbligo vaccinale per i sanitari è legittimo (lo dice il Consiglio di Stato) (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Respinto il ricorso presentato da medici e farmacisti del Friuli Venezia Giulia. Per i giudici l'obbligo tutela non solo il personale, ma soprattutto i pazienti ... Leggi su today (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Respinto il ricorso presentato da medici e farmacisti del Friuli Venezia Giulia. Per i giudici l'tutela non solo il personale, ma soprattutto i pazienti ...

Ultime Notizie dalla rete : obbligo vaccinale Vaccino obbligatorio per medici e sanitari, ok del Consiglio di Stato: respinto il ricorso dei friulani I magistrati hanno quindi ritenuto valido l'obbligo vaccinale contro il virus Sars - CoV - 2, così come previsto per il personale sanitario dall'art. 4 del d.l. n. 44 del 2021. L'obbligo vaccinale Il ...

Ricoveri plan Al momento, però, Downing Street non sembra voler applicare già adesso le misure previste per l'inverno, che comprendono l' obbligo di mascherine al chiuso , 'passaporti vaccinali' simili al Green ...

Obbligo generalizzato di vaccinazione Diritto.it - Il portale giuridico online per i professionisti Obbligo vaccinale per il personale medico, Consiglio di Stato: è legittimo È legittimo l’obbligo vaccinale per il personale sanitario: lo ha stabilito il Consiglio di Stato. Respinta l’istanza di alcuni medici, paramedici, farmacisti e parafarmacist ...

Consiglio di Stato: legittimo obbligo vaccino per personale sanitario Ha in particolare chiarito che l’obbligo vaccinale non si fonda solo sulla relazione di cura e fiducia tra paziente e personale sanitario, ma anche sul più generale dovere di solidarietà (art. 4, infa ...

