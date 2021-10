Lo spin off di John Wick riporta in tv Mel Gibson

(Di mercoledì 20 ottobre 2021) Melè tra i protagonisti di The Continental, una serie tvoff della fortunata saga cinematografica, con Keanu Reeves. L’attore e regista interpreterà un personaggio dal nome Carmac, che ruoterà attorno a un giovane Winston Scott, il proprietario alberghiero che nella pellicola cinematografica ha il volto di Ian McShane. Vi raccomandiamo... Mostra del Cinema di Venezia: grande ritorno per MelLo show, ambientato nel 1975 a New York, quasi sicuramente non vedrà Keanu Reeves nel ruolo centrale, ma non è da escludere che la star hollywoodiana torni come produttore. La trama della serie, prodotta da Lionsgate, si svolgerà tutta attorno all’albergo per assassini, The Continental appunto, zona franca e rifugio dei ...

Mel Gibson torna in tv con la serie spin off della saga di John Wick, The Continental. L'attore di Braveheart aveva iniziato in tv nel 1976.