(Di mercoledì 20 ottobre 2021) C’è una pagina Facebook che è stata capace di parlare di cavallo e giumenta in relazione alla vicenda di. Fa riferimento al sitoqui. Ecco cosa ha scritto nel postqui lo definisce “aforisma del giorno”. Ma difficilmente la frase “PoveraMax, detto ‘il cavallo’ per le sue virtù fisico amatorie ha trovato un’altra giumenta. Beata lei” potrebbe essere inserita in un genere che dovrebbe, secondo il vocabolario Treccani ad esempio, affermare “una verità, una regola o una massima di vita pratica” Sebbene non siano tanti in numero assoluto c’è però da dire che i commenti che hanno reagito duramente a un post che ancora prima chesembra assolutamente inadeguato a parlare di ...

Advertising

neXtquotidiano : ll vergognoso titolo sessista di 'Cronaca qui' su Max Allegri e Ambra Angiolini - tergestum : @CorSport Vergognoso un titolo così - MassimoCaporos1 : @ilmessaggeroit Poveri gli altri clienti... Altro odio contro persone sane altra scusa per essere bullizzati. Titol… - PeterJuve1897 : @PinoVaccaro77 @EdoardoMecca1 Pino per curiosità puoi mettere solamente ultimi 5 rigori battuti...e dimmi quanti va… - zagariello : @Corriere Titolo veramente vergognoso -

Ultime Notizie dalla rete : vergognoso titolo

next

...e il governatore Attilio Fontana abbiamo subito per mesi un attacco mediatico e politico,... il 5 aprile 2020 Gad Lerner firmò su Repubblica un articolo dalLa strage nascosta del ......Emiliano Bazzanella in un ennesimo studio denso e di grande lucidità intellettuale dalLa ...no vax chi ha delle perplessità su questo tipo di vaccinazione è assolutamente indegno e'. ...Come ha preso la notizia? «Col tempo la verità emerge ma rimane il profondo disgusto e il disprezzo per chi ha usato la sofferenze e i morti di quel drammatico momento per biechi fini politici». «Per ...Non e' stata acquisita alcuna evidenza di condotte colpose o irregolari in merito ai decessi al Pat di Milano durante la pandemia. Amareggiati i familiari ...