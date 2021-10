Livorno | ruba una pilotina dal porto e fugge Bloccato dalla Capitaneria

(Di mercoledì 20 ottobre 2021) Notte movimentata in, a. Intorno alle 2 circa della scorsa notte è pervenuta alla sala operativa della Guardia Costiera diuna richiesta di assistenza dai piloti delper il furto di un loro mezzo navale. Il personale della sala operativadisponeva prontamente l’uscita della motovedetta CP 866, per andare in supai piloti già intenti nell’inseguimento del fuggitivo L'articolo proviene da Firenze Post.

1 - - >- Notte movimentata in porto. Un uomo ha rubato una barca e durante la fuga nelle acque antistantiè entrato in collisione con il traghetto Maria Grazia Onorato diretto a ...... per andare in supporto ai piloti già intenti nell'inseguimento del fuggitivo a circa 3 miglia a sud ovest del porto di. Dopo pochi minuti la veloce motovedetta della Guardia Costiera ...Notte movimentata in porto, a Livorno. Intorno alle 2 circa della scorsa notte è pervenuta alla sala operativa della Guardia Costiera di Livorno una richiesta di assistenza dai piloti del porto per ...LIVORNO. Si è impossessato di una pilotina dei piloti del porto di Livorno ed è fuggito a bordo dell'imbarcazione, urtando contro la fiancata del traghetto Maria Grazia Onorato diretto a Cagliari e po ...