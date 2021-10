LIVE Zenit-Juventus 0-0, Champions League in DIRETTA: la Vecchia Signora continua ad attaccare alla Gazprom Arena! (Di mercoledì 20 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MANCHESTER UNITED-ATALANTA 40’ CHIESA A GIRO!!!! L’ex Fiorentina ci prova con il destro dopo il cross di De Sciglio. 39’ Ultimi momenti della prima frazione: bianconeri all’attacco per cercare di sbloccare una gara bloccata. 36’ ALEX SANDRO! Brivido per lo Zenit dopo il tiro-cross del brasiliano: la Juventus prova a crescere in partita. 33’ La Juventus resta nella trequarti avversaria dopo la punizione non sfruttata da Chiesa: i bianconeri devono creare più occasioni. 30’ Ammonito Barrios su Morata: punizione interessante per la Juventus. 28’ Doppia chance di fila per Chiesa che prima prova lo slalom nei pressi dell’area e poi crossa ma nessuno ci arriva. 25’ MCKENNIE SFIORA IL COLPO DI ... Leggi su oasport (Di mercoledì 20 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI MANCHESTER UNITED-ATALANTA 40’ CHIESA A GIRO!!!! L’ex Fiorentina ci prova con il destro dopo il cross di De Sciglio. 39’ Ultimi momenti della prima frazione: bianconeri all’attacco per cercare di sbloccare una gara bloccata. 36’ ALEX SANDRO! Brivido per lodopo il tiro-cross del brasiliano: laprova a crescere in partita. 33’ Laresta nella trequarti avversaria dopo la punizione non sfruttata da Chiesa: i bianconeri devono creare più occasioni. 30’ Ammonito Barrios su Morata: punizione interessante per la. 28’ Doppia chance di fila per Chiesa che prima prova lo slalom nei pressi dell’area e poi crossa ma nessuno ci arriva. 25’ MCKENNIE SFIORA IL COLPO DI ...

