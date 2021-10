LIVE – Saratov-Reggio Emilia 6-4 | Europe Cup 2021 2022 RISULTATO IN DIRETTA

Leggi su sportface

(Di mercoledì 20 ottobre 2021) Latestuale di Avtodor-UNAHOTELS, sfida valida per la seconda giornata del girone D dellaCupdi basket. Trasferta in terra russa per gli uomini di coach Caja, per una sfida che, viste le grandi prestazioni delle due formazioni all’esordio, potrebbe già dire molto anche in chiave qualificazione. L’appuntamento con la palla a due è fissato per le ore 17:00 di mercoledì 20 ottobre, con Sportface che vi terrà aggiornati su quanto accade sul parquet della Kristall Arena. COME VEDERE LA PARTITA INAGGIORNA LA6-4 3‘- Olisevicius ...