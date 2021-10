LIVE Manchester United-Atalanta, Champions League in DIRETTA: Gasperini punta su Ilicic e Muriel titolari! (Di mercoledì 20 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ZENIT-JUVENTUS 20.15 Ecco le formazioni ufficiali: Manchester United (4-2-3-1): De Gea; Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Shaw; Fred, McTominay; Greenwood, Bruno Fernandes, Rashford; Ronaldo. All: Solskjaer Atalanta (3-4-1-2): Musso; De Roon, Demiral, Palomino; Zappacosta, Freuler, Koopmeiners, Maehle; Pasalic; Ilicic, Muriel. All: Gasperini 20.10 Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Manchester United-Atalanta partita dei gironi di Champions League. Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale ... Leggi su oasport (Di mercoledì 20 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI ZENIT-JUVENTUS 20.15 Ecco le formazioni ufficiali:(4-2-3-1): De Gea; Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Shaw; Fred, McTominay; Greenwood, Bruno Fernandes, Rashford; Ronaldo. All: Solskjaer(3-4-1-2): Musso; De Roon, Demiral, Palomino; Zappacosta, Freuler, Koopmeiners, Maehle; Pasalic;. All:20.10 Buonasera e benvenuti alladipartita dei gironi di. Buonasera e benvenuti allatestuale ...

