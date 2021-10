LIVE Manchester United-Atalanta 3-2 | Champions League in DIRETTA | Cristiano Ronaldo ribalta la partita!

(Di mercoledì 20 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI ZENIT-JUVENTUS 86? Gol,, Shaw dalla sinistra mette un cross perfetto dove il fenomeno portoghese di testa non sbaglia,3-2. 84? Dentro Pezzella per Koopmeiners nell’. 82? Bruno Fernandes impegna Musso con un tiro dalla distanza ravvicinata. 80? Koopmeiners con il sinistro non trova il secondo palo. 78? Gol, Maguire, cross dal fondo allungato da Cavani di testa che trova l’inglese tutto solo sul secondo palo,2-2. 76? Fuori Greenwood, dentro Sancho nel. 74? Zapata vicinissimo alla ...

alessio_morra : Assist splendido di Luke #Shaw e gran gol di Cristiano #Ronaldo. 3-2 #ManchesterUnited sull'#Atalanta. - nenad_d1977 : RT @guardian_sport: GOAL! Manchester United 3-2 Atalanta (Ronaldo 81) - naciimo20 : RT @guardian_sport: GOAL! Manchester United 3-2 Atalanta (Ronaldo 81) - kicker_live : Manchester United - Atalanta Bergamo 3:2 Tor: Cristiano Ronaldo (81.) #MUNATA - magezanatol : RT @guardian_sport: GOAL! Manchester United 3-2 Atalanta (Ronaldo 81) -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Manchester

... il match valido per la 3ª giornata del gruppo F della Champions League 2021/2022 traUnited e Atalanta: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAd 'Old Trafford',...Gasperini Dove vederla in tv e diretta streamingUnited - Atalanta dell'Old Trafford di ... che permette agli abbonati di seguire i matchtramite i propri dispositivi mobili, o anche su ...Gasperini si presenta a Old Trafford in testa al Gruppo F. Problemi in difesa (giocherà De Roon nel terzetto), davanti Ilicic e Muriel ...Gasperini si presenta a Old Trafford in testa al Gruppo F. Problemi in difesa (giocherà De Roon nel terzetto), davanti Ilicic e Muriel ...