LIVE Manchester United-Atalanta 0-2 | Champions League in DIRETTA | Demiral sigla la rete del raddoppio!

(Di mercoledì 20 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI ZENIT-JUVENTUS 21? Gooooooooooooooooooooooool,lllllllllllllllllllllllll,di testa trova il secondo palo con una torsione perfetta,0-2. 29? Tiro di Freuler che si infrange sulla difesa. 27? Tentativo di Ronaldo che non crea preoccupazioni a Musso. 25?molto alto in campo, vuole arrivare al pareggio. 23? Palomino respinge ancora due assalti degli offensivi del. 21? Ci prova Bruno Fernandes, Palomino respinge con il corpo. 19? MUSSO! il portiere argentino dice no al tiro di Fred a botta sicura. 17?potrebbe ...

fanpage : L'Atalanta passa a Manchester, bergamaschi in vantaggio con un gol di Pasalic - AsnoDeBuridan : RT @guardian_sport: GOAL! Manchester United 0-1 Atalanta (Pasalic 15) - guardian_sport : GOAL! Manchester United 0-1 Atalanta (Pasalic 15) - PaoloBMb70 : RT @SkySport: Manchester United-Atalanta LIVE, Pogba in panchina: cronaca e tabellino #SkyUCL #UCL #ChampionsLeague #SkySport #ManUnitedAta… - Fantacalcio : UCL LIVE, Zenit-Juventus e Manchester United-Atalanta: gol e azioni salienti -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Manchester

... il match valido per la 3ª giornata del gruppo F della Champions League 2021/2022 traUnited e Atalanta: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAd 'Old Trafford',...DIRETTA CHELSEA MALMOE (RISULTATO1 - 0): LA SBLOCCA CHRISTENSEN! Allo Stamford Bridge di Londra l'arbitro francese Letexier ha ... Diretta/United Atalanta (risultato 0 - 0) streaming ...Gasperini si presenta a Old Trafford in testa al Gruppo F. Problemi in difesa (giocherà De Roon nel terzetto), davanti Ilicic e Muriel ...Gasperini si presenta a Old Trafford in testa al Gruppo F. Problemi in difesa (giocherà De Roon nel terzetto), davanti Ilicic e Muriel ...