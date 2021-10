LIVE – Lazio-Marsiglia, Sarri in conferenza stampa (DIRETTA) (Di mercoledì 20 ottobre 2021) La DIRETTA LIVE della conferenza stampa di Maurizio Sarri alla vigilia di Lazio-Marsiglia, match valido per la terza giornata dei gironi di Europa League 2021/2022. Appuntamento fissato per le ore 15 di mercoledì 20 ottobre per sentire come il tecnico dei biancocelesti presenterà i temi dell’incontro con i francesi che può fare da spartiacque per l’avventura europea. Dinnanzi ai cronisti riuniti a Formello l’allenatore toscano risponderà alle domande e seguiremo insieme la conferenza. Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati con gli aggiornamenti in tempo reale. AGGIORNA LA DIRETTA SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Ladelladi Maurizioalla vigilia di, match valido per la terza giornata dei gironi di Europa League 2021/2022. Appuntamento fissato per le ore 15 di mercoledì 20 ottobre per sentire come il tecnico dei biancocelesti presenterà i temi dell’incontro con i francesi che può fare da spartiacque per l’avventura europea. Dinnanzi ai cronisti riuniti a Formello l’allenatore toscano risponderà alle domande e seguiremo insieme la. Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati con gli aggiornamenti in tempo reale. AGGIORNA LASportFace.

Advertising

RenzoGiannanto1 : Finto fair-play, tamponi 'rosei', Marsiglia nel mirino...questo e tanto altro alle 14:30 in @Solo_La_Lazio Talk Liv… - infoitsport : Lazio-Inter, la rimonta del Milan, la Juve di cortomuso, la moviola e il mercato: LIVE su Twitch alle 18.30 - Fantacalciok : Lazio – Olympique Marsiglia: cronaca diretta live, risultato in tempo reale - JacquelineJDur1 : RT @CrEsportes: Lazio Vs Inter Live - LazioNews_24 : Ultimissime #Lazio: #Lotito attende la sentenza sul caso tamponi, tracce di Sarrismo con l’#Inter -