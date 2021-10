LIVE Ginnastica artistica, Mondiali 2021 in DIRETTA: Hashimoto giganteggia. Attesa per l’Italia (Di mercoledì 20 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 08.05 Alle ore 10.20 toccherà all’Italia. 08.00 Si ripartirà con i turchi Arca, Onder, Asil al corpo libero; i britannici Nathan, Cunningham, Tulloch al volteggio; i canadesi Dolci, Kaji, Emard agli anelli; i sudcoreani Lee, Rhy, Lee alla sbarra; i vietnamiti Nguyen, Phan, van Vi al cavallo. 07.55 Le qualificazioni ripartiranno alle ore 08.10 con la sesta suddivisione: Turchia, Gran Bretagna, Canada, Corea del Sud, Vietnam, Ecuador. 07.52 SITUAZIONE AGGIORNATA DOPO CINQUE SUDDIVISIONI All-around. Il giapponese Daiki Hashimoto in testa (88.040) con un decimo di margine sul cinese Zhang Boheng (87.897), più indietro l’altro cinese Shi Cong (83.898). Corpo libero. Primeggia il giapponese Kazuki Minami (14.966) davanti al kazako Milad Karimi (14.941) e al connazionale Daiki ... Leggi su oasport (Di mercoledì 20 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA08.05 Alle ore 10.20 toccherà al. 08.00 Si ripartirà con i turchi Arca, Onder, Asil al corpo libero; i britannici Nathan, Cunningham, Tulloch al volteggio; i canadesi Dolci, Kaji, Emard agli anelli; i sudcoreani Lee, Rhy, Lee alla sbarra; i vietnamiti Nguyen, Phan, van Vi al cavallo. 07.55 Le qualificazioni ripartiranno alle ore 08.10 con la sesta suddivisione: Turchia, Gran Bretagna, Canada, Corea del Sud, Vietnam, Ecuador. 07.52 SITUAZIONE AGGIORNATA DOPO CINQUE SUDDIVISIONI All-around. Il giapponese Daikiin testa (88.040) con un decimo di margine sul cinese Zhang Boheng (87.897), più indietro l’altro cinese Shi Cong (83.898). Corpo libero. Primeggia il giapponese Kazuki Minami (14.966) davanti al kazako Milad Karimi (14.941) e al connazionale Daiki ...

zazoomblog : LIVE Ginnastica artistica Mondiali 2021 in DIRETTA: Hashimoto balza in testa nell’All Around! Azzurri a caccia dell… - zazoomblog : LIVE Ginnastica artistica Mondiali 2021 in DIRETTA: Hashimoto in testa nell’All Around! Azzurri a caccia delle fina… - zazoomblog : LIVE Ginnastica artistica Mondiali 2021 in DIRETTA: giapponesi profeti in patria! Lodadio Macchini e Maresca a cacc… - zazoomblog : LIVE Ginnastica artistica Mondiali 2021 in DIRETTA: giapponesi in chiaroscuro. Lodadio Macchini e Maresca a caccia… - zazoomblog : LIVE Ginnastica artistica Mondiali 2021 in DIRETTA: giapponesi profeti in patria! Lodadio Macchini e Maresca a cacc… -