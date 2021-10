LIVE Ginnastica artistica, Mondiali 2021 in DIRETTA: Bartolini 2° al corpo libero! Grasso 5° al volteggio! Maresca e Macchini da finale (Di mercoledì 20 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE POSITIVITÀ AL COVID-19: QUALIFICAZIONI SOSPESE E SANIFICAZIONE, ITALIA RINVIATA PROGRAMMA RIVOLUZIONATO PER POSITIVITÀ AL COVID-19: NUOVO CALENDARIO, PROGRAMMA, ORARI VIDEO SANIFICAZIONE AI Mondiali PER COVID-19, GARA SOSPESA 13.41 Ora ultima rotazione da seguire con le dita incrociate. 13.40 ITALIA DA SOGNO IN QUESTA MATTINATA. 2 Finali di Specialità sono praticamente sicure, altre 2 sono ipotecate. Un turno di qualificazione davvero da urlo per gli azzurri. 13.38 Italia sicuramente in finale con Nicola Bartolini al corpo libero e Thomas Grasso al volteggio. Carlo Macchini e Salvatore Maresca molto vicini all’obiettivo tra sbarra e anelli. Marco Lodadio ottavo agli anelli, incrocia le ... Leggi su oasport (Di mercoledì 20 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAPOSITIVITÀ AL COVID-19: QUALIFICAZIONI SOSPESE E SANIFICAZIONE, ITALIA RINVIATA PROGRAMMA RIVOLUZIONATO PER POSITIVITÀ AL COVID-19: NUOVO CALENDARIO, PROGRAMMA, ORARI VIDEO SANIFICAZIONE AIPER COVID-19, GARA SOSPESA 13.41 Ora ultima rotazione da seguire con le dita incrociate. 13.40 ITALIA DA SOGNO IN QUESTA MATTINATA. 2 Finali di Specialità sono praticamente sicure, altre 2 sono ipotecate. Un turno di qualificazione davvero da urlo per gli azzurri. 13.38 Italia sicuramente incon Nicolaallibero e Thomasal volteggio. Carloe Salvatoremolto vicini all’obiettivo tra sbarra e anelli. Marco Lodadio ottavo agli anelli, incrocia le ...

zazoomblog : LIVE Ginnastica artistica Mondiali 2021 in DIRETTA: Grasso da sogno 5° al volteggio! Maresca e Macchini in corsa pe… - zazoomblog : LIVE Ginnastica artistica Mondiali 2021 in DIRETTA: Hashimoto balza in testa nell’All Around! Azzurri a caccia dell… - zazoomblog : LIVE Ginnastica artistica Mondiali 2021 in DIRETTA: Hashimoto in testa nell’All Around! Azzurri a caccia delle fina… - zazoomblog : LIVE Ginnastica artistica Mondiali 2021 in DIRETTA: giapponesi profeti in patria! Lodadio Macchini e Maresca a cacc… - zazoomblog : LIVE Ginnastica artistica Mondiali 2021 in DIRETTA: giapponesi in chiaroscuro. Lodadio Macchini e Maresca a caccia… -