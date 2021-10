LIVE Ginnastica artistica, Mondiali 2021 in DIRETTA: attesa per l’Italia, azzurri a caccia delle finali (Di mercoledì 20 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 09.05 Sempre tutto fermo a Kitakyushu. La sesta suddivisione era annunciata alle ore 08.10 ma non ha ancora preso il via. 08.58 Si dovrà ripartire con i turchi al corpo libero, i canadesi agli anelli, i britannici al cavallo, i sudcoreani alla sbarra. 08.50 Nel frattempo è anche ripartito il sistema della FIG, ma la gara è in ritardo di 40 minuti. 08.40 Il ritardo sulla tabella di marcia è ormai diventato rilevante. 08.30 Sempre tutto fermo a Kitakyushu, cresce l’attesa per la sesta suddivisione. l’Italia gareggerà alle ore 10.20. 08.20 Ancora qualche problema in pedana, la sesta suddivisione non è ancora partita. 08.15 Siamo leggermente in ritardo sulla tabella di marcia, si dovrebbe ripartire tra una manciata di minuti. 08.05 Alle ore 10.20 toccherà ... Leggi su oasport (Di mercoledì 20 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA09.05 Sempre tutto fermo a Kitakyushu. La sesta suddivisione era annunciata alle ore 08.10 ma non ha ancora preso il via. 08.58 Si dovrà ripartire con i turchi al corpo libero, i canadesi agli anelli, i britannici al cavallo, i sudcoreani alla sbarra. 08.50 Nel frattempo è anche ripartito il sistema della FIG, ma la gara è in ritardo di 40 minuti. 08.40 Il ritardo sulla tabella di marcia è ormai diventato rilevante. 08.30 Sempre tutto fermo a Kitakyushu, cresce l’per la sesta suddivisione.gareggerà alle ore 10.20. 08.20 Ancora qualche problema in pedana, la sesta suddivisione non è ancora partita. 08.15 Siamo leggermente in ritardo sulla tabella di marcia, si dovrebbe ripartire tra una manciata di minuti. 08.05 Alle ore 10.20 toccherà ...

