LIVE Ginnastica artistica, Mondiali 2021 in DIRETTA: 80 minuti di ritardo. Italia posticipata alle 12.00 (Di mercoledì 20 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 09.35 Arrivano i primi punteggi: Cunningham 14.299 al volteggio ed è sesto, Kaji 13.966 agli anelli ed è settimo. 09.30 FINALMENTE SI RIPARTE! 09.20 La Gran Bretagna comunica che la gara dovrebbe ripartire alle ore 09.30. Siamo in ritardo di ben 80 minuti. L’Italia sicuramente non gareggerà alle ore 10.20, bisognerà aspettare verosimilmente le ore 11.30-11.40. Sempre se questi tempi saranno rispettati. 09.10 Confermato che c’è un ritardo per imprecisati motivi. La Gran Bretagna parla di un’ora, dunque si dovrebbe iniziare a minuti, ma staremo a vedere. 09.05 Sempre tutto fermo a Kitakyushu. La sesta suddivisione era annunciata alle ore 08.10 ma non ha ancora preso il via. 08.58 ... Leggi su oasport (Di mercoledì 20 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA09.35 Arrivano i primi punteggi: Cunningham 14.299 al volteggio ed è sesto, Kaji 13.966 agli anelli ed è settimo. 09.30 FINALMENTE SI RIPARTE! 09.20 La Gran Bretagna comunica che la gara dovrebbe ripartireore 09.30. Siamo indi ben 80. L’sicuramente non gareggeràore 10.20, bisognerà aspettare verosimilmente le ore 11.30-11.40. Sempre se questi tempi saranno rispettati. 09.10 Confermato che c’è unper imprecisati motivi. La Gran Bretagna parla di un’ora, dunque si dovrebbe iniziare a, ma staremo a vedere. 09.05 Sempre tutto fermo a Kitakyushu. La sesta suddivisione era annunciataore 08.10 ma non ha ancora preso il via. 08.58 ...

