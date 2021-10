LIVE Ciclismo su pista, Mondiali 2021 in DIRETTA: subito Ganna a caccia del podio con il quartetto olimpionico! (Di mercoledì 20 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.50: Tra poco inizia l’avventura dei due quartetti dell’inseguimento a squadre: si parte dalle qualificazioni con Balsamo, Alzini, Consonni, Fidanza al via nella gara femminile 12.47: Tre i titoli in palio nella prima giornata di gare, con le due prove, maschile e femminile, del Team Sprint, senza squadre azzurra al via e con Martina Fidanza, che a Grenchen ha fallito il bis europeo, al via nella scratch femminile. 12.43: La rassegna iridata in programma in una località storica per il Ciclismo, Roubaix, in Francia dove si concludecon un appuntamento prestigioso la stagione 2021, che ha già ospitato Giochi Olimpici a Tokyo ed Europei a Grenchen due settimane fa. 12.40: Buongiorno agli amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima ... Leggi su oasport (Di mercoledì 20 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.50: Tra poco inizia l’avventura dei due quartetti dell’inseguimento a squadre: si parte dalle qualificazioni con Balsamo, Alzini, Consonni, Fidanza al via nella gara femminile 12.47: Tre i titoli in palio nella prima giornata di gare, con le due prove, maschile e femminile, del Team Sprint, senza squadre azzurra al via e con Martina Fidanza, che a Grenchen ha fallito il bis europeo, al via nella scratch femminile. 12.43: La rassegna iridata in programma in una località storica per il, Roubaix, in Francia dove si concludecon un appuntamento prestigioso la stagione, che ha già ospitato Giochi Olimpici a Tokyo ed Europei a Grenchen due settimane fa. 12.40: Buongiorno agli amici di OA Sport e benvenuti alladella prima ...

