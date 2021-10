LIVE Ciclismo su pista, Mondiali 2021 in DIRETTA: record del mondo della Germania nello sprint donne, attesa per Ganna e il quartetto in semifinale, attenzione a Fidanza nello scratch! (Di mercoledì 20 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.04 43.986: nuovo miglior tempo per il Canada con una media di oltre 61 chilometri orari. 19.03 E’ il turno del Canada con Dodyk, Wammes e Barrette. 19.02 Nove decimi il ritardo nei confronti del Giappone e seconda piazza per i kazaki. 19.00 Tocca al Kazakistan che si presenta con Ponomaryov, Rezanov e Chugay. 18.59 44.414, non un grandissimo crono quello dei giapponesi, oltre tre secondi indietro nei confronti del record del mondo siglato dall’Olanda un anno e mezzo fa ai Mondiali di Berlino. 18.57 Tocca allo sprint a squadre uomini: parte il Giappone con Obara, Terasaki e Yamasaki. 18.55 CHE ULTIMO GIRO DI HINZE!!! record DEL mondoO!!!!!!! 46.511!!! Prova sbalorditiva della ... Leggi su oasport (Di mercoledì 20 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.04 43.986: nuovo miglior tempo per il Canada con una media di oltre 61 chilometri orari. 19.03 E’ il turno del Canada con Dodyk, Wammes e Barrette. 19.02 Nove decimi il ritardo nei confronti del Giappone e seconda piazza per i kazaki. 19.00 Tocca al Kazakistan che si presenta con Ponomaryov, Rezanov e Chugay. 18.59 44.414, non un grandissimo crono quello dei giapponesi, oltre tre secondi indietro nei confronti deldelsiglato dall’Olanda un anno e mezzo fa aidi Berlino. 18.57 Tocca alloa squadre uomini: parte il Giappone con Obara, Terasaki e Yamasaki. 18.55 CHE ULTIMO GIRO DI HINZE!!!DELO!!!!!!! 46.511!!! Prova sbalorditiva...

Eurosport_IT : Pronti a tifare Italia? ????????? Segui i mondiali di ciclismo su pista LIVE su @discoveryplusIT ??????… - zazoomblog : LIVE Ciclismo su pista Mondiali 2021 in DIRETTA: record del mondo della Germania nello sprint donne attesa per Gann… - zazoomblog : LIVE Ciclismo su pista Mondiali 2021 in DIRETTA: si parte con lo sprint donne attesa per Ganna e il quartetto in se… - ILENIALazzaro : RT @_Sport_Calcio_: Pronti a tifare Italia? ????????? Segui i mondiali di ciclismo su pista LIVE su @discoveryplusIT ?????? #EurosportCICLISMO |… - nicolas_di_bari : RT @Eurosport_IT: Pronti a tifare Italia? ????????? Segui i mondiali di ciclismo su pista LIVE su @discoveryplusIT ?????? #EurosportCICLISMO |… -