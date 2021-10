LIVE Ciclismo su pista, Mondiali 2021 in DIRETTA: ORO stupendo per Martina Fidanza nello scratch!! Fra poco Ganna e il quartetto nella semifinale dell’inseguimento (Di mercoledì 20 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.04 47.950: prosegue la corsa del Canada che firma il miglior tempo. 20.03 Terza batteria che vede opporsi Giappone e Canada. 20.02 Non basta il grande finale della Polonia! La Gran Bretagna si impone per poco meno di un decimo con il crono di 48.066. 20.01 Seconda batteria che vede opporsi Gran Bretagna e Polonia. 20.00 55.734, tempo migliore delle qualificazioni per la Nigeria. 19.59 Primo turno dello sprint donne: in partenza la Nigeria. 19.57 Una gara davvero perfetta dal punto di vista tattico dell’azzurra che è andata dietro all’ungherese e l’ha lasciata sul posto. Ultimi cinque giri davvero da urlo per l’azzurra che era semplicemente la più forte di tutte quest’oggi. 19.55 Niente da fare per le altre con van der Duin che si deve accontentare della seconda piazza e la statunitense ... Leggi su oasport (Di mercoledì 20 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.04 47.950: prosegue la corsa del Canada che firma il miglior tempo. 20.03 Terza batteria che vede opporsi Giappone e Canada. 20.02 Non basta il grande finale della Polonia! La Gran Bretagna si impone permeno di un decimo con il crono di 48.066. 20.01 Seconda batteria che vede opporsi Gran Bretagna e Polonia. 20.00 55.734, tempo migliore delle qualificazioni per la Nigeria. 19.59 Primo turno dello sprint donne: in partenza la Nigeria. 19.57 Una gara davvero perfetta dal punto di vista tattico dell’azzurra che è andata dietro all’ungherese e l’ha lasciata sul posto. Ultimi cinque giri davvero da urlo per l’azzurra che era semplicemente la più forte di tutte quest’oggi. 19.55 Niente da fare per le altre con van der Duin che si deve accontentare della seconda piazza e la statunitense ...

Eurosport_IT : Pronti a tifare Italia? ????????? Segui i mondiali di ciclismo su pista LIVE su @discoveryplusIT ??????… - zazoomblog : LIVE Ciclismo su pista Mondiali 2021 in DIRETTA: comincia lo scratch con Martina Fidanza poi Ganna con il quartetto… - zazoomblog : LIVE Ciclismo su pista Mondiali 2021 in DIRETTA: comincia lo scratch con Martina Fidanza poi Ganna con il quartetto… - zazoomblog : LIVE Ciclismo su pista Mondiali 2021 in DIRETTA: in azione lo sprint uomini alle 19.35 lo scratch con Fidanza poi G… - zazoomblog : LIVE Ciclismo su pista Mondiali 2021 in DIRETTA: record del mondo della Germania nello sprint donne attesa per Gann… -