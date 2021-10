LIVE Ciclismo su pista, Mondiali 2021 in DIRETTA: ORO stupendo per Martina Fidanza nello scratch!! Fra pochi minuti Ganna e il quartetto sfidano la Gran Bretagna nell’inseguimento (Di mercoledì 20 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.52 Poco reattiva al via la Germania che accusa quasi un secondo nei primi 500 metri. 20.51 Seconda batteria tra Svizzera e Germania: il quartetto vincitore resta in lizza per la medaglia di bronzo. 20.49 Russia che si migliora di mezzo secondo rispetto alla mattinata: 3:54.030, oltre due secondi meglio della Polonia. I russi rimangono così in corsa per la finalina che mette in palio la medaglia di bronzo. 20.47 Il quartetto russo continua ad incrementare il proprio vantaggio che supera i due secondi. 20.46 La Russia è partita meglio ed è avanti di oltre un secondo dopo un chilometro e mezzo. 20.44 Comincia il match tra Russia e Polonia! 20.42 Stanno entrando in pista Polonia e Russia per questa prima batteria. L’ultima sfida sarà fra Italia e ... Leggi su oasport (Di mercoledì 20 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.52 Poco reattiva al via la Germania che accusa quasi un secondo nei primi 500 metri. 20.51 Seconda batteria tra Svizzera e Germania: ilvincitore resta in lizza per la medaglia di bronzo. 20.49 Russia che si migliora di mezzo secondo rispetto alla mattinata: 3:54.030, oltre due secondi meglio della Polonia. I russi rimangono così in corsa per la finalina che mette in palio la medaglia di bronzo. 20.47 Ilrusso continua ad incrementare il proprio vantaggio che supera i due secondi. 20.46 La Russia è partita meglio ed è avanti di oltre un secondo dopo un chilometro e mezzo. 20.44 Comincia il match tra Russia e Polonia! 20.42 Stanno entrando inPolonia e Russia per questa prima batteria. L’ultima sfida sarà fra Italia e ...

