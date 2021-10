LIVE Ciclismo su pista, Mondiali 2021 in DIRETTA: ORO stupendo per Martina Fidanza nello scratch!! A brevissimo Ganna e il quartetto sfidano la Gran Bretagna nell’inseguimento (Di mercoledì 20 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.40 Queste le finali del team sprint maschile: For GOLD : Netherlands vs France For BRONZE : Germany vs RCF Stay tuned for later tonight for the Men’s Team Sprint medal matches! #Roubaix2021 pic.twitter.com/e4Q8P61HTP — UCI Track Cycling (@UCI Track) October 20, 2021 20.38 E per la prima volta in questa rassegna mondiale può risuonare il canto degli italiani: l’Inno di Mameli! 20.36 Ma prima dell’inseguimento maschile si celebra la premiazione dello scratch femminile: Martina Fidanza sale sul gradino più alto del podio con la maglia arcobaleno. Un’altra Grandissima emozione a Roubaix dopo il capolavoro di Sonny Colbrelli il 3 ottobre scorso nella mitica Parigi-Roubaix. 20.33 Stanno per cominciare le semifinali ... Leggi su oasport (Di mercoledì 20 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.40 Queste le finali del team sprint maschile: For GOLD : Netherlands vs France For BRONZE : Germany vs RCF Stay tuned for later tonight for the Men’s Team Sprint medal matches! #Roubaixpic.twitter.com/e4Q8P61HTP — UCI Track Cycling (@UCI Track) October 20,20.38 E per la prima volta in questa rassegna mondiale può risuonare il canto degli italiani: l’Inno di Mameli! 20.36 Ma prima dell’inseguimento maschile si celebra la premiazione dello scratch femminile:sale sul gradino più alto del podio con la maglia arcobaleno. Un’altradissima emozione a Roubaix dopo il capolavoro di Sonny Colbrelli il 3 ottobre scorso nella mitica Parigi-Roubaix. 20.33 Stanno per cominciare le semifinali ...

