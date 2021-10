LIVE Ciclismo su pista, Mondiali 2021 in DIRETTA: Italia in testa nell’inseguimento maschile! Azzurre in semifinale con la Gran Bretagna! (Di mercoledì 20 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.14: Cresce il distacco dei danesi a metà gara: 1?934 15.13: Al primo km la Danimarca è dietro agli azzurri di 0?804 15.11: manca solo la Danimarca con Skivild, Hansen, Bevort e Pedersen 15.10: PRIMO POSTO PER L’ItaliaAAAAAAAAA!!! Gli azzurri non smettono di far sognare. Ancora una volta disputano una Grande qualificazione e sopravanzano la Francia con il tempo di 3’49?008. L’impressione è che possano fare ancora meglio. la Francia è a 2?120 15.08: Supera i due secondi il vantaggio degli Italiano al terzo km! 2’53?044 15.08: Stanno andando forte gli Italiani: 1’57?095 a metà gara, un secondo e sette decimi meglio dei francesi! 15.07: Al primo km azzurri in testa con un vantaggio di mezzo secondo sulla Francia 15.05: Ci siamo! ... Leggi su oasport (Di mercoledì 20 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.14: Cresce il distacco dei danesi a metà gara: 1?934 15.13: Al primo km la Danimarca è dietro agli azzurri di 0?804 15.11: manca solo la Danimarca con Skivild, Hansen, Bevort e Pedersen 15.10: PRIMO POSTO PER L’AAAAAAAAA!!! Gli azzurri non smettono di far sognare. Ancora una volta disputano unade qualificazione e sopravanzano la Francia con il tempo di 3’49?008. L’impressione è che possano fare ancora meglio. la Francia è a 2?120 15.08: Supera i due secondi il vantaggio deglino al terzo km! 2’53?044 15.08: Stanno andando forte glini: 1’57?095 a metà gara, un secondo e sette decimi meglio dei francesi! 15.07: Al primo km azzurri incon un vantaggio di mezzo secondo sulla Francia 15.05: Ci siamo! ...

