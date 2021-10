LIVE Ciclismo su pista, Mondiali 2021 in DIRETTA: il quartetto femminile va a caccia della semifinale! (Di mercoledì 20 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.19: 2’16?863 per le bielorusse, nettamente prime a metà gara 13.18: Al primo km bielorusse avanti di 4 decimi rispetto alla Svizzera 13.16: Al via per la Bielorussia Tserakh, Salauyeva, Kiptiskava e Naskovich 13.14: Chiude con il tempo di 5’33?212 la squadra nigeriana che difficilmente riuscirà a qualificarsi per la seconda fase, a meno di disastri delle altre compagini 13.10: Nigeriane nettamente in ritardo rispetto alla Svizzera 13.06: La Svizzera chiude la sua gara con il tempo di 4’34?370. Ora tocca alla Nigeria 13.04: 2’19?618 a metà gara per le svizzere 13.03: Partita la Svizzera 12.57: Nove le squadre al via nella gara femminile: Svizzera, Nigeria, Bielorussia, Polonia, Irlanda, Italia, Canada, Gran Bretagna e Germania 12.54: Saranno i quattro moschettieri di Tokyo, Consonni, Ganna, ... Leggi su oasport (Di mercoledì 20 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.19: 2’16?863 per le bielorusse, nettamente prime a metà gara 13.18: Al primo km bielorusse avanti di 4 decimi rispetto alla Svizzera 13.16: Al via per la Bielorussia Tserakh, Salauyeva, Kiptiskava e Naskovich 13.14: Chiude con il tempo di 5’33?212 la squadra nigeriana che difficilmente riuscirà a qualificarsi per la seconda fase, a meno di disastri delle altre compagini 13.10: Nigeriane nettamente in ritardo rispetto alla Svizzera 13.06: La Svizzera chiude la sua gara con il tempo di 4’34?370. Ora tocca alla Nigeria 13.04: 2’19?618 a metà gara per le svizzere 13.03: Partita la Svizzera 12.57: Nove le squadre al via nella gara: Svizzera, Nigeria, Bielorussia, Polonia, Irlanda, Italia, Canada, Gran Bretagna e Germania 12.54: Saranno i quattro moschettieri di Tokyo, Consonni, Ganna, ...

