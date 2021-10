LIVE Ciclismo su pista, Mondiali 2021 in DIRETTA: Ganna e Milan vogliono spingere in alto il quartetto! Azzurre in semifinale con la Gran Bretagna! (Di mercoledì 20 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.43: A metà gara 2’00?354 per la Gbr, a +1?574 sulla Francia 14.42: 1’03?615 per i britannici al primo km, un secondo di ritardo sulla Francia 14.40: Al via per la Gran Bretagna Hayter, Vernon Emadi, Wood 14.39: Si sfalda nel finale il quartetto canadese e chiude con il crono di 3’59?651 piazzandosi al terzo posto provvisorio 14.37: 2’00?659 a metà gara per il Canada che fa segnare il terzo tempo 14.35: E’ il momento del Canada con Gee, Foley, Kinniburgh, Ogrodniczuk 14.34: Si inserisce al quarto posto provvisorio l’Ucraina con 4’03?983. Difficilmente vedremo gli ucraini al primo turno 14.32: 2’03?865 l’intermedio per il quartetto ucraino, staccato nettamente dai primi della graduatoria 14.28: Al via Szhus, Hryniv, Tsarenko, Vasilyev per l’Ucraina 14.27: Bella prova dei francesi che vanno al ... Leggi su oasport (Di mercoledì 20 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.43: A metà gara 2’00?354 per la Gbr, a +1?574 sulla Francia 14.42: 1’03?615 per i britannici al primo km, un secondo di ritardo sulla Francia 14.40: Al via per laBretagna Hayter, Vernon Emadi, Wood 14.39: Si sfalda nel finale il quartetto canadese e chiude con il crono di 3’59?651 piazzandosi al terzo posto provvisorio 14.37: 2’00?659 a metà gara per il Canada che fa segnare il terzo tempo 14.35: E’ il momento del Canada con Gee, Foley, Kinniburgh, Ogrodniczuk 14.34: Si inserisce al quarto posto provvisorio l’Ucraina con 4’03?983. Difficilmente vedremo gli ucraini al primo turno 14.32: 2’03?865 l’intermedio per il quartetto ucraino, staccato nettamente dai primi della graduatoria 14.28: Al via Szhus, Hryniv, Tsarenko, Vasilyev per l’Ucraina 14.27: Bella prova dei francesi che vanno al ...

