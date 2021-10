LIVE Ciclismo su pista, Mondiali 2021 in DIRETTA: DIRETTA: Italia da sogno! Ganna e gli azzurri in finale per l’oro, Martina Fidanza campionessa del mondo! (Di mercoledì 20 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.14 Medaglia di bronzo per la Gran Bretagna che anticipa il Giappone per sei decimi con il crono di 48.059. 21.13 Comincia la finale per il bronzo nel team sprint femminile tra Gran Bretagna e Giappone. 21.11 Italia che si giocherà la finale per l’oro contro i padroni di casa della Francia, mentre si giocano il bronzo Danimarca e Gran Bretagna. 21.10 Prestazione sontuosa anche per Liam Bertazzo, quinto di questo quartetto e valore aggiunto per la nostra nazionale. 21.09 3:46.760!! CHE Italia!!! E’ finale IN SURPLUS PER I NOSTRI RAGAZZI! 21.08 Italia IN GESTIONE! Tre secondi ed oltre di vantaggio sulla Gran Bretagna, è un dominio totale! 21.07 Italia avanti di ... Leggi su oasport (Di mercoledì 20 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21.14 Medaglia di bronzo per la Gran Bretagna che anticipa il Giappone per sei decimi con il crono di 48.059. 21.13 Comincia laper il bronzo nel team sprint femminile tra Gran Bretagna e Giappone. 21.11che si giocherà lapercontro i padroni di casa della Francia, mentre si giocano il bronzo Danimarca e Gran Bretagna. 21.10 Prestazione sontuosa anche per Liam Bertazzo, quinto di questo quartetto e valore aggiunto per la nostra nazionale. 21.09 3:46.760!! CHE!!! E’IN SURPLUS PER I NOSTRI RAGAZZI! 21.08IN GESTIONE! Tre secondi ed oltre di vantaggio sulla Gran Bretagna, è un dominio totale! 21.07avanti di ...

Eurosport_IT : Pronti a tifare Italia? ????????? Segui i mondiali di ciclismo su pista LIVE su @discoveryplusIT ??????… - zazoomblog : LIVE Ciclismo su pista Mondiali 2021 in DIRETTA: ORO stupendo per Martina Fidanza nello scratch!! Fra poco Ganna e… - zazoomblog : LIVE Ciclismo su pista Mondiali 2021 in DIRETTA: comincia lo scratch con Martina Fidanza poi Ganna con il quartetto… - zazoomblog : LIVE Ciclismo su pista Mondiali 2021 in DIRETTA: comincia lo scratch con Martina Fidanza poi Ganna con il quartetto… - zazoomblog : LIVE Ciclismo su pista Mondiali 2021 in DIRETTA: in azione lo sprint uomini alle 19.35 lo scratch con Fidanza poi G… -