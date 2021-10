LIVE Ciclismo su pista, Mondiali 2021 in DIRETTA: azzurri stratosferici! Doppio Italia-Gbr in semifinale nell’inseguimento! (Di mercoledì 20 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.21: Grazie per averci seguito finora e appuntamento alle 18.30 per la sessione serale della prima giornata di gare ai Mondiali di Ciclismo su pista di Roubaix. A più tardi! 15.20: Si chiude alla grande questa prima mattinata di gare a Roubaix con l’Italia prima nelle qualificazioni dell’inseguimento a squadre maschile e seconda nelle qualificazioni della gara femminile 15.19: Le altre due sfide, valide solo per l’eventuale finale per il bronzo saranno tra Svizzera-Germania e Russia-Polonia 15.18: L’altra semifinale sarà tra la sorprendente Francia, seconda in qualificazione e la Danimarca vince campione olimpica e campione d’Europa in carica 15.17: Sarà dunque Italia-Gran Bretagna anche nella ... Leggi su oasport (Di mercoledì 20 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.21: Grazie per averci seguito finora e appuntamento alle 18.30 per la sessione serale della prima giornata di gare aidisudi Roubaix. A più tardi! 15.20: Si chiude alla grande questa prima mattinata di gare a Roubaix con l’prima nelle qualificazioni dell’inseguimento a squadre maschile e seconda nelle qualificazioni della gara femminile 15.19: Le altre due sfide, valide solo per l’eventuale finale per il bronzo saranno tra Svizzera-Germania e Russia-Polonia 15.18: L’altrasarà tra la sorprendente Francia, seconda in qualificazione e la Danimarca vince campione olimpica e campione d’Europa in carica 15.17: Sarà dunque-Gran Bretagna anche nella ...

