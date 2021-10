LIVE Ciclismo su pista, Mondiali 2021 in DIRETTA: azzurre in pista a caccia della semifinale nell’inseguimento! C’è Paternoster (Di mercoledì 20 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.40: cresce ancora il vantaggio delle azzurre sull’Irlanda, ha superato i 7?. Sta per uscire un gran tempo: devono stringere i denti le italiane: 3’12?609 al terzo km 13.39: Vola il quartetto azzurro!!! Ha già 5? di vantaggio sulle irlandesi a metà gara: 2’10?765 13.38: 1’09?556, Italia subito nettamente avanti dopo il primo km! 13.36: Dunque ci sono Balsamo, Paternoster, Alzini e Fidanza in pista per l’Italia. le irlandesi hanno fatto peggio rispetto a Grenchen 13.34: Come da pronostico vanno nettamente in testa le irlandesi con il tempo di 4’23?095 che è anche il crono da battere per le azzurre se vogliono centrare la semifinale 13.34: Volano le irlandesi! 3’19?858, nettamente prime al terzo km 13.33: ... Leggi su oasport (Di mercoledì 20 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.40: cresce ancora il vantaggio dellesull’Irlanda, ha superato i 7?. Sta per uscire un gran tempo: devono stringere i denti le italiane: 3’12?609 al terzo km 13.39: Vola il quartetto azzurro!!! Ha già 5? di vantaggio sulle irlandesi a metà gara: 2’10?765 13.38: 1’09?556, Italia subito nettamente avanti dopo il primo km! 13.36: Dunque ci sono Balsamo,, Alzini e Fidanza inper l’Italia. le irlandesi hanno fatto peggio rispetto a Grenchen 13.34: Come da pronostico vanno nettamente in testa le irlandesi con il tempo di 4’23?095 che è anche il crono da battere per lese vogliono centrare la13.34: Volano le irlandesi! 3’19?858, nettamente prime al terzo km 13.33: ...

