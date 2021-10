LIVE Ciclismo su pista, Mondiali 2021 in DIRETTA: azzurre da podio nell’inseguimento: è semifinale! Attesa per il quartetto di Ganna e Milan! (Di mercoledì 20 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.51: A metà gara le britanniche hanno un ritardo di 1’134 rispetto alle azzurre on il crono di 2’11?899 13.50: 1’09?706 per le britanniche al primo km. 0?150 di vantaggio per l’italia 13.48: Attenzione alla Gran Bretagna che presenta al via Archibald, Barker, Evans e Knight 13.47: Si sfalda il quartetto canadese nel finale e chiude addirittura al terzo posto con 4’23?988, regalando così la semifinale all’Irlanda 13.46: Si allarga ulteriormente il gap: 3’17?896 per le canadesi ai 3 km, oltre 5? il vantaggio delle azzurre 13.45: Cresce il distacco delle canadesi a metà gara: 2’13?448, siamo vicini ai tre secondi 13.44: 1’10?515 per le canadesi, tempo più alto di quasi un secondo rispetto all’Italia al primo km 13.43: Tocca ora al Canada con Barraclough, Van ... Leggi su oasport (Di mercoledì 20 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.51: A metà gara le britanniche hanno un ritardo di 1’134 rispetto alleon il crono di 2’11?899 13.50: 1’09?706 per le britanniche al primo km. 0?150 di vantaggio per l’italia 13.48: Attenzione alla Gran Bretagna che presenta al via Archibald, Barker, Evans e Knight 13.47: Si sfalda ilcanadese nel finale e chiude addirittura al terzo posto con 4’23?988, regalando così la semifinale all’Irlanda 13.46: Si allarga ulteriormente il gap: 3’17?896 per le canadesi ai 3 km, oltre 5? il vantaggio delle13.45: Cresce il distacco delle canadesi a metà gara: 2’13?448, siamo vicini ai tre secondi 13.44: 1’10?515 per le canadesi, tempo più alto di quasi un secondo rispetto all’Italia al primo km 13.43: Tocca ora al Canada con Barraclough, Van ...

