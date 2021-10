LIVE Catania-Avellino | le formazioni ufficiali

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 20 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Novanta minuti che valgono una stagione. L’affronta nel match tabù del “Massimino” il. Il tecnico Piero Braglia si gioca il futuro sulla panchina dell’nel match contro gli etnei. Primo tempo. Rivoluzione tattica all’annuncio delle, Braglia rilancia l’con il 3-4-3. Bove in difesa, Rizzo e Tito sulle fasce e Kanoute dal primo minuto in attacco.(4-3-3): Sala; Calapai, Claiton, Monteagudo, Zanchi; Rosaia, Maldonado, Greco; Ceccarelli, Moro, Russotto. A disp.: Stancampiano, Borriello, Albertini, Ercolani, Pino, Ropolo, Biondi, Cataldi, Izco, Provenzano, Russini, Sipos. All.: Baldini.(3-4-3): Forte; Silvestri, Dossena, Bove; Rizzo, Aloi, De Francesco, ...