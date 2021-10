LIVE Bursaspor-Virtus Bologna | EuroCup basket in DIRETTA | inizia il cammino delle VNere

(Di mercoledì 20 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIl programma del match Buonasera amiche e amici di OA Sport e benvenuti allatestuale di Frutti Extra-Segafredo, match valido per la prima giornata del gruppo B della 7Days2021-2022. Le V Nere di coach Sergio Scariolono la propria campagna europea con una trasferta in Turchia. Esordio inper lache inizierà dalla Bursa Atatürk Sport Hall la propria rincorsa all’Eurolega, sfumata lo scorso anno dopo la sconfitta in semifinale con l’Unics Kazan. Da questa stagione la seconda competizione della Euroleagueball per importanza avrà un nuovo format. ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma del match Buonasera amiche e amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Frutti Extra Bursaspor-Segafredo Virtus Bologna, match v ...Anche per la Virtus Bologna è tempo di iniziare il proprio cammino europeo: la Segafredo affronta in trasferta il Bursaspor nella prima giornata della Eurocup di basket. Ma quale data e orario per la ...