LIVE Bursaspor-Virtus Bologna 83-101 | EuroCup basket in DIRETTA | le V Nere sfondano quota 100 alla prima uscita europea stagionale

(Di mercoledì 20 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAFINISCE COSI’! ESORDIO CON VITTORIA PER LAIN EUROPA! 83-101 Dentro il ibero aggiuntivo. 82-101 Canestro con fallo di Omer. 80-101 Due liberi di Omer, 1’00” sul cronometro. 78-101 Rubata di Ruzzier e Alibegovic si invola e permettedi sfondare100. 78-99 Alexander si appoggia al vetro in entrata, 1’29” per chiudere il match, 2-2 i falli. 78-97 Tripla di Omer. 75-97 Assist di Alexander per Tessitori. 75-95 Appoggio al vetro di Alexander, +20, 3’28” da giocare. 75-93 Tripla centrale di Freeman. 72-93 SCHIACCIATA di Alibegovic. 72-91 TRIPLA di Cordinier. 72-88 Guven si appoggia al vetro. 70-88 TRIPLAAAAAA DI ALIBEGOVIIIIIIICCCC!!!!! +18e time out ...

