LIVE Bursaspor-Virtus Bologna 30-45 | EuroCup basket in DIRETTA | la squadra di Scariolo allunga nel secondo quarto

(Di mercoledì 20 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-45 1/2 Bitim. Bitim cattura il rimbalzo e va a conquistarsi due liberi subendo fallo da Sampson nel pitturato. 29-45 1/2 Sampson in lunetta,ha già esaurito il bonus, un solo fallo dicommesso danel. 29-44 Sampson corregge a canestro dopo il rimbalzo, 6’20” da giocare prima dell’intervallo. 29-42 Piazzato di Guven. 27-42 Tripla di Freeman. 24-42 ALIBEGOVIC! Alzata di Tessitori e il bosniaco riesce a toccarla quel tanto che basta in girata per mandarla in fondo alla retina. Time out. 24-40 Tessitoria +16 il vantaggio delle V Nere dalla lunetta. 24-39 Due liberi di Alibegovic. 24-37 Assist di Freeman per Hayes, 8’22” da giocare nel ...

Mercoledì 20 ottobre Ore 19 : Frutti Extra Bursaspor - Virtus Segafredo Bologna, Sky Sport Arena (telecronaca Andrea Solaini; commento Andrea ... 19.00 Basket, EuroCup: Bursaspor - Virtus Bologna - Diretta tv su Sky Sport Arena (204), streaming su SkyGo, NOW e su Eleven Sports.