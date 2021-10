LIVE Bursaspor-Virtus Bologna 0-0 | EuroCup basket in DIRETTA | inizia il cammino europeo delle VNere!

(Di mercoledì 20 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA2-2 Schiacciata di Dudzinski. 0-2 2/2 Hervey. Penetrazione di Hervey che subisce fallo e andrà in lunetta con i primi due liberi del match. SI PARTE! 18.59 QUINTETTI,: Freeman, Needham, Bitim, Hayes, Dudzinski;: Belinelli, Pajola, Hervey, Sampson, Weems. 18.55 Sarà il primo confronto in assoluto in gare ufficiali tra. 18.50 Questi gli arbitri del match: Uros Obrknezevic (SRB), Jordi Aliaga (ESP), Gentian Cici (ALB). 18.45 Quindici minuti alla palla a due dell’incontro, in corso il riscaldamento alla Bursa Atatürk Sport Hall Morning practice #thisis#thisisUs #7DAYS#RoadToGreatnesstofas ...

La programmazionesu Sky e in streaming su NOW Mercoledì 20 ottobre Ore 19 : Frutti Extra- Virtus Segafredo Bologna, Sky Sport Arena (telecronaca Andrea Solaini; commento Andrea ...