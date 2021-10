LIVE Bodo Glimt-Roma, Conference League in DIRETTA: Mourinho vuole altri 3 punti in Norvegia (Di giovedì 21 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juventus-Roma 1-0, gli highlights Buongiorno e ben ritrovati alla DIRETTA LIVE testuale di Bodo Glimt-Roma, sfida valevole per la terza giornata del Girone C della Conference League. La Roma è reduce dal ko amaro maturato contro la Juventus 1-0, figlio di una partita beffarda dominata dai giallorossi, che hanno fallito un rigore con Veretout. In Conference League la squadra guidata da Mourinho si trova a punteggio pieno, a quota 6 punti. Le migliori impressioni dalla squadra di Mourinho sono arrivate dal centrocampo, con Lorenzo Pellegrini in grande spolvero. Il ... Leggi su oasport (Di giovedì 21 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAJuventus-1-0, gli highlights Buongiorno e ben ritrovati allatestuale di, sfida valevole per la terza giornata del Girone C della. Laè reduce dal ko amaro maturato contro la Juventus 1-0, figlio di una partita beffarda dominata dai giallorossi, che hanno fallito un rigore con Veretout. Inla squadra guidata dasi trova a punteggio pieno, a quota 6. Le migliori impressioni dalla squadra disono arrivate dal centrocampo, con Lorenzo Pellegrini in grande spolvero. Il ...

Advertising

forzaroma : NEWS AGGIORNATA: #Mourinho: “Meglio se non parlo di Orsato. #Zaniolo in campo col #Napoli” #ASRoma - sportli26181512 : Roma, Mourinho: 'Su Orsato ci sarebbe tanto da dire. Zaniolo col Napoli ce la può fare' LIVE: E' andata in scena in… - siamo_la_Roma : #Mourinho: 'Per me il Bodo è la squadra più difficile del girone: sanno come giocare, adottano chiari princìpi e gi… - forzaroma : #BodoGlimtRoma, a breve la conferenza stampa di #Mourinho e #Darboe - LIVE #ASRoma - danielelozzi : RT @playroma: ??Sudore, contrazione... ma anche tanti sorrisi. La rifinitura della Roma in vista del Bodo/Glimt. ? Vi auspicate un massicci… -