L’incontro tra Cheryl e Sabrina in Riverdale 6 | l’esplosivo trailer tra culti | magia e una gravidanza

Leggi su optimagazine

(Di mercoledì 20 ottobre 2021) Grande attesa per l’arrivo diin6. La strega protagonista de Le terrificanti Avventure di, serie legata all’universo Archie Comics, visiterà la città per aiutarecon un incantesimo. Come svelato neldella sesta stagione, in arrivo negli USA dal 19 novembre, Kiernan Shipka riprenderà il ruolo diSpellman per un episodio come guest star. Non è una novità per i lettori dei fumetti, dato che i due mondi letterari si sono incontrati diverse volte sulle pagine. Il finale della quinta stagione disi era concluso conche scopriva la verità sui suoi antenati, bruciati al rogo durante la caccia alle streghe, e aveva deciso di lanciare una maledizione sugli abitanti della città. ...