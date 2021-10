Liga | il punto | comanda la Real Sociedad Il Barcellona torna a vincere

(Di mercoledì 20 ottobre 2021), ilin testa alla classifica, i blaugrana sorridono nuovamente. La sintesi della nona giornata La nona giornata diha visto disputarsi solamente otto delle dieci partite in calendario.Madrid e Atletico Madrid, infatti, hanno ottenuto il permesso di rinviare le sfide con Athletic Bilbao e Granada a causa dei numerosi impegni che hanno visti coinvolti i giocatori sudamericani,ti a disposizione solamente il giorno prima delle gare. Una situazione di cui ha approfittato laper portari a 20 punti in testa alla classifica, a tre distanze di vantaggio sulla coppia madrilena. I baschi impiegano 90 minuti per trovare il gol, ma alla fine Lobete piega le resistenze del Mallorca. ...

Primo gol in Champions che fa sei con i cinque fin qui realizzati in Liga (agg. di F. D. Zaza). ... ecco che la squadra ucraina è fanalino di coda della graduatoria del girone D, con un solo... Liga, il punto: Real Sociedad in testa alla classifica, i blaugrana sorridono nuovamente. La sintesi della nona giornata La nona giornata di Liga ha visto disputarsi solamente otto delle dieci partite ... Importante vittoria dell'Espanyol, che trionfa in casa contro il Cadice e prosegue nel suo ottimo momento di forma. A decidere il match è stata la concretezza dei biancazzurri, bravi a sfruttare con c ...